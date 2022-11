Prefeitura de Cassilândia, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando nesta manhã de sexta-feira,18, o ‘Dia D’ de combate à dengue. O evento faz parte de uma série de ações integradas de combate à doença, que estão sendo realizadas desde o início do ano em paralelo à campanha de rotina.

A programação, que começou as 07h encerra as 11h00 [MS], é aberta ao público e esta sendo realizada na Rua Amin José [ ao lado da Igreja São José – centro].

De acordo com informações do Controle de Vetores aqui no município, amanha [19/11], a ação será intensificada na Jardim Laranjeiras, que de acordo com dados foram constatados um grande número de infestação do mosquito. Todas as residências vão receber a visita dos Agentes de Controle de Vetores.

O combate à dengue é uma tarefa conjunta, em que tanto o Poder Público, quanto a população, precisam se unir. As ações integradas têm essa missão de conscientização da população, que é fundamental para evitar um aumento descontrolado dos casos e evitar que uma epidemia ocorra”, disse o Secretário de Saúde, José Lourenço Braga Lira Marin.

Dia D

Durante a ação, foram distribuidos panfletos educativos, sobre consumo consciente da água e descarte consciente de esgoto, orientações para o combate à dengue, monitoramento nas casas, entre outras.

Neste sábado,19, o caminhão passará por todas as ruas do bairro Laranjeiras para a retirada de entulhos (é necessário que os moradores deixem os entulhos organizados em frente às casas para que sejam coletados).