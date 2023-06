CASSILÂNDIA: Secretaria de esportes realiza seletiva tênis de mesa para disputa dos jogos escolares da juventude MS

A Secretaria de Turismo, Cultura, Lazer, Esportes e Meio Ambiente de Cassilândia, realizará no próximo dia 18 de junho, uma seletiva de tênis de mesa para as categorias masculino e feminino [12 a 14 anos].

De acordo com o Diretor de Esportes, Clóvis Lima, o objetivo é selecionar atletas para representar Cassilândia nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. A seletiva será realizada apatir das 14h00 e estende até as 18h00 MS, no Ginásio de Esporte [Eduardo Pereira da Silva], localizado na Vila Izanópolis.

As inscrições podem ser feitas até domingo,18, via WhatsApp (67) 98143-8455 com o Clóvis Lima, ou diretamente no local da seletiva. “Para se inscrever, os candidatos ou candidatas devem informar o nome completo, data de nascimento, número de documento oficial com foto e telefone para contato”.

No dia da seletiva, os candidatos deverão obrigatoriamente estar acompanhadas dos pais ou responsável legal, apresentarem um documento oficial com foto e comprovante e estarem vestidas com roupas esportivas (shorts, camisa da escola e tênis).

A expectativa é formar uma equipe masculina e feminina da modalidade em número e qualidade para a competição. “ A nossa expectativa é construir os pilares sólidos para que nossa cidade se tornar forte na competição”, afirma Clovis Lima.