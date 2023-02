Entre os dias 24 e 26 de janeiro de 2023 a Secretaria de Educação de Cassilândia sediou o primeiro encontro estadual do Programa Residência Pedagógica de Língua Inglesa da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

O Programa Residência Pedagógica de Língua Inglesa é fomentado pelo Ministério da Educação e acontece em várias regiões do país através de convênios e parcerias entre universidades, secretarias municipais e estaduais de educação e Governo Federal. O intuito principal do programa é subsidiar a valorização de professores da Educação Básica e reduzir as distâncias entre a formação universitária e o fazer escolar. Ao participarem do programa, professores universitários, da educação básica e formandos dialogam constantemente sobre os desafios e problemas locais vivenciados na sala de aula e buscam alternativas para intervirem educacionalmente e positivamente objetivando promover deslocamentos e melhorias no ensino-aprendizagem do componente curricular previsto.

A UEMS é uma das principais parceiras do Ministério da Educação em Mato Grosso do Sul para o desenvolvimento do Programa Residência Pedagógica no estado e tem várias categorias do programa em ação que se dão por intermédio dos cursos de Letras, Matemática, Pedagogia, Geografia, Ciências Sociais e outros cursos de Licenciatura que a universidade possui. Especificamente no âmbito da Língua Inglesa, Cassilândia e Chapadão do Sul são as únicas cidades do estado que recebem o programa e isso só foi possível graças ao apoio e esforço das Secretarias Municipais de Educação dessas cidades e a articulação do Curso de Letras UEMS U.U. de Cassilândia, e demais coordenadores do programa na UEMS, para que uma proposta de Residência na área de Língua Inglesa fosse submetida e aprovada pelo MEC para atender a região e o estado.

Ao longo do primeiro encontro estadual do Programa Residência Pedagógica de Língua Inglesa estiveram presentes acadêmicos, professores da educação básica de Cassilândia e Chapadão do Sul e toda a equipe da Secretaria de Educação Básica de Cassilândia. Ao longo dos três dias de atividade os residentes discutiram sobre as diferentes problemáticas envolvidas na escolha do Curso de Letras como um curso de formação acadêmica e profissional, sobre as possibilidades que o conhecimento construído ao longo do curso dão aos egressos para que eles possam assumir uma nova identidade, consciência social e classe profissional e sobre as oportunidades emergentes de trabalho e conquista profissional que esses profissionais podem potencializar na região.

Além disso, os residentes visitaram a estrutura da Secretaria Municipal de Educação de Cassilândia e conheceram as diferentes estruturas educacionais e de gestão que o órgão possui e puderam ter contato com a complexidade do sistema educacional. Essa atividade permitiu aos residentes visualizarem que, por detrás da sala de aula existe toda uma conjuntura de mecanismos que corroboram diretamente para o desenrolar do trabalho do professor e para o funcionamento da educação básica. Os residentes tiveram, ainda, discussões teóricas e reflexões docentes com os professores preceptores do programa Profa. Juliana Oliveira de Lima Geraldi, Profa. Thailara Vitória Ramos e Prof. Wagner Inácio e o coordenador do Projeto de Língua Inglesa Prof. Lucas Araujo Chagas. Ao longo dos três dias várias dinâmicas também foram realizadas intuindo propiciar aos estudantes o contato com o paradigma contemporâneo do mercado profissional: a desconstrução da ideia de que teoria e prática são coisas distintas. Afinal, no século XXI nenhum profissional pode se manter ativo no mercado sem a atividade constante de pesquisa e atualização de carreira.

Para as cidades de Cassilândia e Chapadão do Sul é altamente positivo receber ações do Programa Residência Pedagógica de Língua Inglesa. Primeiro porque as cidades terão uma oportunidade incrível de potencializar a formação e valorização dos professores de Língua Inglesa, assim como o ensino-aprendizagem do idioma. Isso pode gerar novos empreendimentos no setor de ensino de línguas e a geração de novos espaços para o trabalho com idiomas nas escolas das cidades. Segundo, porque coloca ambas as cidades como centros de referência no estado no âmbito da formação de profissionais-docentes de Letras Inglês evidenciando que pequenas cidades também podem ser expoentes da formação acadêmica e profissional de alto gabarito. Como o programa é subsidiado pelo Governo Federal através de bolsas de estudo e trabalho o Programa Residência Pedagógica ainda tem como potencialidade a capacidade de injetar direta e indiretamente dinheiro na economia das cidades parceiras e abrir campo para que os estudantes participantes, que atuam diretamente nas escolas municipais, tenham, muitas vezes, a oportunidade de obterem a sua primeira experiência profissional como Professor de Língua Inglesa.

Deve-se destacar que a presença de uma unidade universitária da UEMS em Cassilândia também traz para a cidade e região uma oportunidade única de desenvolver parcerias entre entre a prefeitura, estado e Governo Federal, principalmente no âmbito da educação. A maioria dos financiamentos brasileiros de larga escala que fomentam a melhoria da educação hoje advém do MEC e, em muitos casos, só é possível captar esses recursos através de parcerias entre prefeituras, universidades e governos estaduais. A Secretaria de Educação tem começado a olhar diferente a presença da UEMS na cidade, pois tem entendido que a universidade não apenas forma profissionais, mas traz consigo toda uma bagagem, como a produção de pesquisa local, professores que são cientistas em suas respectivas áreas de atuação e financiamentos, a formação e capacitação constante de profissionais para serem empreendedores em suas áreas de atuação e, principalmente, investimentos em potencialidades culturais, sociais e econômicas para o município, como o Programa Residência Pedagógica.