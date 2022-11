O Prefeito de Cassilândia, Valdecy Pereira da Costa [PSDB] viajou até a cidade de Ponta Porã [MS], que fica à mais de 700 km de distância. Uma viagem que teve como um dos principais objetivos, conhecer todas as instalações da empresa responsável por implantar no município, um dos mais eficientes sistema de tratamento de água e esgoto, de Mato Grosso do Sul.

Ele estava acompanhado da Secretária de Meio Ambiente, Ana Carolina Vendramel Lessi e do Assessor Sandro César.

Durante a visita, o prefeito Valdecy foi recebido pelo Secretário Adjunto de Meio Ambiente de Ponta Porã e acompanhou o passo a passo do processo de tratamento da água, desde a captação até a distribuição para os bairros da cidade.

Segundo o Prefeito, o primeiro passo é a busca pelo o conhecimento, que é preciso tomar como exemplo, as coisas boas, as experiências que deram certo. E pensar assim, é o motivo que o faz viajar muitos quilômetros atrás de oportunidades que possam contribuir para que Cassilândia tenha uma das melhores gestões, vistas até hoje”, ressaltou Valdecy Costa.

Valdecy Costa finalizou dizendo que trazer essa tecnologia para Cassilândia através de uma articulação juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente que vai fazer uma fiscalização e a Secretaria de Saneamento que fará a execução do serviço. “ A escolha de Ponta Porã também foi por que o município já possui a universalização dos serviços de água e esgoto”.