Castigo? Governo Lula anuncia 4 presídios e apenas 1 unidade básica de saúde em MS 

O governo Lula investe duas vezes mais em presídios em comparação com atenção a saúde básica em Mato Grosso do Sul, de acordo com um levantamento feito pelo O Contribuinte. O levantamento utiliza dados do site Mapa de Obras, do Governo Federal.

Ao todo, serão investidos R$ 60 milhões para construção de dois presídios federais em Campo Grande e dois no interior do Estado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira, 28, a implantação dos quatro novos presídios.

Em atenção primária, consta apenas uma obra no mapa, retomada e conclusão de uma UBS – Unidade Básica de Saúde, em Paranhos, interior do Estado. Ao todo serão investidos 23 milhões na obra.

Em Mato Grosso do Sul, Lula da Silva, PT, obteve 40,51%, contra 59,49% de Jair Bolsonaro, PL, no segundo turno das eleições. A diferença foi de 281.059 votos, ou seja, 18,98%.