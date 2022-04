Suara Albuquerque Côrrea da Silva de 40 anos foi encontrado com hematomas pelo corpo em uma construção em Três Lagoas. “Boiadeiro” foi detido como suspeito do crime; ele nega. Disse que se encontrou com Suara e mais um amigo numa construção e o objetivo era usar drogas e fazer uma orgia. O marido dela disse saiu de madrugada; para recolher recicláveis. O caso está sob investigação.