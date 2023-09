Cavalaria da PMMS celebra 25° aniversário

Campo Grande (MS) – O Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada da PMMS celebrou seu 25º aniversário na última sexta-feira (01/09). Os alunos da Escola de Equitação, Equoterapia e Escola de Hipismo da Cavalaria da PMMS fizeram uma apresentação especial.

Os policiais militares da Cavalaria demonstraram suas habilidades em saltos, com destaque para a destreza do cavalo e do cavaleiro.

Logo após as apresentações os convidados se dirigiram ao galpão da unidade, onde foram concedidas medalhas de participação às crianças que participam das escolas de hipismo e equitação.

Em seguida foi realizada a inauguração da galeria dos ex-comandantes da unidade.

Os fundadores da Cavalaria foram homenageados em reconhecimento ao trabalho realizado, especialmente para o Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada da PMMS.

O Comandante do Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada, Tenente-Coronel PM Jidevaldo de Souza Lima, enfatizou a importância de reconhecer os fundadores da cavalaria, cujo esforço foi fundamental para o crescimento da unidade.

O Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, ressaltou o papel crucial da unidade no policiamento preventivo e ostensivo, estendendo seus parabéns não apenas aos profissionais, mas também às mulheres presentes em homenagem ao Dia da Policial Feminina do estado de Mato Grosso do Sul.

O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, parabenizou os membros da cavalaria por todos os projetos e pelo trabalho incansável em prol da segurança da população sul-mato-grossense.

Além das autoridades mencionadas, estiveram presentes o Comandante do Policiamento Especializado da PMMS, Coronel PM Marcus Vinícius Pollet, o Comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel PM Emerson de Almeida Vicente, o Diretor de Planejamento Estratégico da PMMS, Coronel PM André Henrique de Deus Macedo, a Presidente do Fundo de Assistência Feminina da PMMS, Andréia Lutz Cabral Garnes, e demais autoridades civis e militares.

Assessoria de Comunicação Social da PMMS