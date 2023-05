Cavalaria da PMMS inaugura Escola de Equitação

Campo Grande (MS) – Na tarde de hoje, foi realizada a solenidade de abertura da Escola de Equitação na sede do Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada – EIPMont, popularmente conhecida como Cavalaria da PMMS. A iniciativa, promovida pelo Grêmio da Cavalaria, conta com a participação inicial de 17 alunos, com idades entre 6 e 13 anos.

O projeto teve seu início em setembro de 2020, quando o então comandante da unidade, o Tenente-Coronel PM Guilherme Dantas Lopes, conduziu um estudo de situação. Agora, sob o comando do Tenente-Coronel PM Jidevaldo de Souza Lima, a Escola de Equitação será efetivamente implementada.

Para o atual comandante da Cavalaria, Tenente-Coronel PM Souza Lima, é motivo de grande honra e alegria inaugurar a Escola de Equitação. Segundo ele, é comum que durante o policiamento com os cavalos, muitas crianças sejam atraídas pela presença dos animais e queiram tirar fotos com eles. Esse interesse e entusiasmo da comunidade foi um incentivo adicional para o início deste projeto.

Além disso, o evento contou com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes. Para ele, o fato de os pais confiarem à Polícia Militar seus filhos demonstra a segurança e tranquilidade que a instituição inspira. O Comandante-Geral destacou ainda a importância dos projetos sociais desenvolvidos pela PMMS e salientou que a Escola de Equitação é uma iniciativa valiosa que contribuirá para o desenvolvimento integral das crianças.

Por fim, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou que este é um dia ímpar. Ele ressaltou que o projeto foi ousado, mas que os desafios enfrentados motivaram a equipe envolvida. Ele enfatizou que é possível ousar e fazer as coisas bem feitas, e que a Cavalaria está apta a desenvolver o trabalho na Escola de Equitação.

Inicialmente, as aulas serão realizadas na Arena da Equoterapia, que está localizada ao lado do Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada e contará com instrutores capacitados, cursados e treinados para desenvolver o trabalho com os alunos.