Cavalo Crioulo experimenta crescimento em Mato Grosso do Sul

Por suas habilidades, rusticidade e docilidade, o Cavalo Crioulo vem conquistando cada vez mais adeptos no Estado de Mato Grosso do Sul. E dois são os viés em que a raça é procurada. A primeira delas é para os esportistas para as provas de tiro de laço. Além disso, seu uso na pecuária extensiva também tem feito muitos criadores optarem por estas características para o trabalho a campo.

De acordo com o presidente do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Mato Grosso do Sul, Roberto Araújo Diedrich, o Sul Matogrossense é um esportista equestre por natureza. “O maior esporte é o laço comprido, mais que o futebol. Então temos muitos esportistas, muitos cavalos praticando provas todos os finais de semana. Vem crescendo muito o nível de animais dentro das exposições morfológicas e dentro das provas funcionais”, destaca.

O dirigente reforça também que o cenário da criação é o melhor possível em uma região que se mexe muito com o gado, onde a pecuária é muito forte e o cavalo Crioulo vem se expandindo devido às suas características de habilidade, resistência e ser um cavalo da família e do esporte. “Os criadores estão melhorando o nível e os cavalos estão tendo boa saída tanto para o esporte quanto para novos criadores”, observa.

E esta qualidade estará à mostra durante esta semana na Expogrande, em Campo Grande (MS), onde uma série de eventos envolvendo a raça Crioula vai ocorrer no Parque de Exposições Laucídio Coelho entre 19 e 22 de abril. Destaque para a Exposição Passaporte para a Morfologia, onde os animais são avaliados por suas características dentro dos padrões da raça. Os melhores classificados garantem vaga para a Exposição Nacional da raça, que ocorrerá no final de agosto no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). A expectativa, segundo Diedrich, é que pelo menos 60 animais participem da exposição.

A exposição terá como jurado titular Carlos Marques Gonçalves Neto e o jurado auxiliar Bruno Wagner da Silva. Além da Passaporte, também ocorrerão provas como o Doma de Ouro, Um Ano de Freio e Freio do Proprietário, que já tem garantidos cerca de 30 animais. E no dia 21 de abril ocorrerá o leilão Crioulos do Cerrado. “Todo o pessoal do núcleo preparou toda uma mega programação dentro da Expogrande, que é a maior feira do Mato Grosso do Sul”, complementa o presidente do Núcleo.