CBMMS participa de Jogos Acadêmicos das Polícias e Bombeiros Militares do Brasil

Os cadetes do 2º ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO) participaram da 36º edição dos Jogos Acadêmicos das Polícias e Bombeiros Militares do Brasil, ocorridos entre os dias 27 e 31 de março, o evento foi sediado pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre-RS.

Representando o CBMMS, 18 cadetes da turma Canindé se deslocaram ao Rio Grande do Sul, acompanhados de 5 oficiais da Academia Sul-mato-grossense, para a disputa das diversas modalidades dos jogos.

Ao todo, o evento contou com a participação de mais de 650 cadetes, oriundos de nove delegações entre Polícias e Bombeiros dos estados da Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Essa foi a primeira vez que a Academia de Bombeiros Militar participou do evento, enaltecendo o nome do CBMMS.

O objetivo dos jogos é cultivar o espírito desportivo, a troca de experiência entre academias e ascender a integração entre as corporações, bem como propiciar momentos de descontração aos militares, objetivo esse que foi alcançado com virtuosidade.