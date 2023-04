CBMMS participa de reunião do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil – LIGABOM

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), coronel Frederico Reis Pouso Salas, participou de uma reunião do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil – LIGABOM. O evento foi realizado nesta segunda-feira (17), em Brasília, e teve como pauta assuntos de interesse de Corpo de Bombeiros Militares.

O Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil – LIGABOM – , fundado em 10 de dezembro de 2003, em São Luiz do Maranhão, é um Órgão Colegiado composto pelas Corporações de todo País. É representante legítimo desta classe junto a diversos Órgãos em todas as esferas, mas especialmente junto à União.

Nesse sentido, os Comandantes-Gerais de todos os Corpos de Bombeiros Militares, têm unido forças em prol de melhorias para as Corporações e uma maior igualdade de condições entre todos os entes que compõem o Conselho. Sua criação representou um marco histórico, sendo motivo de orgulho e representatividade política para as instituições.