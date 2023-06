CBMMS participa de workshop sobre padronização nacional das respostas aos desastres

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), representado pelo comandante-geral, coronel Frederico Reis Pouso Salas, está participando de um workshop sobre padronização nacional de respostas a desastres. O evento é realizado Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil – LIGABOM, em Goiás.

De acordo com os organizadores do evento, além da reunião geral com todos os comandantes-gerais dos Corpos de Bombeiros Militares, com assuntos e demandas específicas, no citado evento está prevista a abordagem técnica de outros assuntos, tais como: o acesso às tecnologias atuais (técnicas, métodos internacionais já validados no mundo pela LIGABOM).