CBMMS realiza solenidade em homenagem ao Dia Nacional do Bombeiro Militar

Nesta quarta-feira (6), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS) realizou uma solenidade para comemorar o Dia Nacional do Bombeiro Militar, na Semana Nacional de Prevenção Contra Incêndios. O evento contou com a presença de várias autoridades civis e militares.

Na ocasião, também foram entregues medalhas a bombeiros militares por tempo de serviço e medalhas Imperador Dom Pedro II, entregues a cidadãos que se tornaram credores de homenagem por terem prestado notáveis serviços à Coporação.

Entre os agraciados que receberam a medalha Dom Pedro II está o soldado da reserva Orivaldo de Medeiros, autor da Canção do CBMMS. Ele compôs a canção da Corporação na década de 1970. Atualmente Orivaldo de Medeiros trabalha na Defesa Civil do Município de Anastácio.

Comandante-Geral do CBMMS, Coronel Frederico, abraçando o autor da Canção do CBMMS, soldado Orivaldo de Medeiros

