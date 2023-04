CBMMS realiza Teste Físico Investigativo nos quartéis da Corporação

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS) está realizando o Teste de Aptidão Física (TAF) Investigativo em todos os quartéis da Corporação.

O objetivo dessa ação é estimular a prática de atividade física entre os militares, bem como a verificação das medidas antropométricas de todo o efetivo do CBMMS.

O TAF investigativo está sendo realizado pela 3ª Seção do Estado-Maior-Geral, por meio da Oficial Especialista de Educação Física, a Tenente Rosana Lopes, juntamente com sua equipe.

“Iniciamos o TAF no mês de Março, com militares de Campo Grande. Atualmente estamos percorrendo os quartéis do interior, cumprindo com o cronograma das atividades até o início de Maio, com o intuito de avaliar e incentivar a atividade física, para uma melhor qualidade de vida. ”, disse a Tenente Rosana Lopes.