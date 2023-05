CBV anuncia 30 jogadoras inscritas para a Liga das Nações 2023; saiba quem são

As 30 jogadoras inscritas para a Liga das Nações 2023 foram reveladas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O torneio feminino começa no dia 31 de maio e vai até a grande final que será disputada no dia 16 de julho.

A inscrição dos 30 nomes não garante, necessariamente, que elas serão convocadas. Uma outra lista será divulgada pela entidade com a proximidade do torneio.

O primeiro desafio do Brasil é logo na abertura, no dia 31 de maio, contra a China.

O Brasil busca vencer a Liga das Nações 2023 pela primeira vez na história, após acumular três vice-campeonatos: em 2019, 2021 e 2022.

A equipe brasileira feminina do voleibol é comandada pelo técnico multi-campeão José Roberto Guimarães.

Confira a lista abaixo

Levantadoras

Juma

Macris

Naiane

Roberta

Opostas

Edinara

Lorenne

Lorrayna

Rosamaria

Tainara

Kisy

Ponteiras

Ana Cristina

Gabi

Julia Bergmann

Maiara

Maira

Michelle Pavão

Pri Daroit

Karina

Kasiely

Centrais

Carol

Diana

Julia Kudiess

Lara

Lorena

Milka

Thaisa

Valquíria

Líberos

Laís

Natinha

Nyeme