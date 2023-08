CCJ da Câmara derruba projeto que impedia gratificações para comissionados

A reunião de vereadores na Câmara, para discutir projetos de reajuste salarial, terminou com notícia negativa para fiscais da prefeitura, que aguardavam aprovação de projeto polêmico.

O projeto, de autoria do vereador Marcos Tabosa (PDT), proibia o pagamento de gratificação/plano de trabalho para comissionados, fazendo sobrar, no entendimento do vereador, dinheiro para reajustes salariais.

Com fiscais na plateia, a Câmara suspendeu a sessão para discutir o projeto, mas os servidores foram informados que o projeto foi derrubado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Após a reunião, os vereadores Tabosa e Valdir Gomes (PSD) comunicaram aos servidores da decisão, nominando cada um dos integrantes da CCJ que derrubaram o projeto.

“Tenho vergonha da Câmara ser omissa diante de tudo que acontece. Vergonha de falar que somos vereadores e passar por essa vergonha com os servidores” declarou Valdir Gomes.

Com a reprovação na CCJ, o projeto foi arquivado. Servidores chegaram a cobrar uma CPI, mas Tabosa e Valdir informaram que também não teriam assinatura suficiente.

