CCJR é favorável a projeto que homenageia empresa amiga dos autistas

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), em reunião realizada na manhã desta quarta-feira (7), aprovou parecer favorável ao Projeto de Lei 82 de 2023 , de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, homenagem denominada “Empresa Amiga dos Autistas e com de TDAH”.

A homenagem será destinada às empresas que adotem política interna de inserção no mercado de trabalho de pessoas com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), ou contribuam com ações e projetos na promoção e defesa dos direitos dessas pessoas.

O projeto considera iniciativas empresariais favoráveis à inclusão das pessoas com autismo e com TDAH a reserva de postos de trabalho específicos, a capacitação para o exercício de funções de maior remuneração e a promoção ou patrocínio de eventos culturais dirigidos a esse segmento, entre outras.

Pareceres favoráveis

Projeto de Lei 109 de 2023, do deputado Jamilson Name (PSDB), denomina Antero de Moraes o trecho localizado na rodovia MS-472, compreendido entre o município de Bela Vista e a Ponte do Piripucu.

Também de Jamilson, o Projeto de Lei 144 de 2023 dá o nome do “Desembargador Heliophar Serra” o trecho localizado na rodovia MS-450, entre o distrito de Camisão até a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Projeto de Lei 130 de 2023, do deputado Antonio Vaz, declara de Utilidade Pública Estadual a Associação de Professores de Educação Física de Corumbá.

Projetos de Resolução 11 e 13 de 2023 concedem Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

Pareceres contrários

O Projeto de Lei 149 de 2023, do deputado Lucas de Lima (PDT), que dispõe sobre o recolhimento do óleo para fritura ou para outro uso culinário, de origem vegetal ou animal, para consumo humano e dá outras providências, foi arquivado por vício de competência.

Pela mesma razão, foi arquivado o Projeto de Lei 101 de 2023, do deputado João Henrique (PL), que faculta às associações de pais e mestres decidirem sobre o armazenamento de arma não letais dentro das escolas.

Ainda foi arquivado o Projeto de Lei 93 de 2023, do deputado Rafael Tavares (PRTB), que cria o Programa de Segurança Escolar, por haver normas que já tratam sobre o tema.

Veto Parcial