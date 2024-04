CCR MS Via realiza “Megaoperação” para desbloquear a BR-163; após acidente fatal

Após acidente, concessionária CCR MS Via realiza “megaoperação” para desbloquear a BR-163; no distrito de Anhanduí que vitimou hoje (10) fatalmente 6 pessoas. O sinistro envolveu duas carretas, um caminhão pequeno e um carro de passeio Ônix. As circunstâncias estão sendo investigadas.

De acordo com o gerente de operações da CCR MSVia, Arrison Szesz (36) a operação deve se estender até a noite. Funcionários da concessionária que deveriam iniciar seu expediente às 16 horas foram convocados antecipadamente, assim como os funcionários que sairiam às 18 horas, farão horas extras unindo esforços para resolução dos problemas decorrentes do acidente.

Cerca de 70 funcionários da CCR MS Via e terceirizados estão envolvidos na limpeza da pista. Atuam no local também policiais rodoviários federais, policiais civis e perícia científica. Segundo ele, o trânsito deve seguir bloqueado de forma parcial até a noite.

“Com este grande impacto e com tantas vítimas, temos que bloquear a via, as autoridades policiais retiram a vítima, fazem seu trabalho pericial, para depois podermos desbloquear a via, e assim diversas vezes, em uma operação complexa em que todos precisam manter o ambiente e atuar de forma correta”. “Por isso treinamos nosso pessoal de forma regular, realizando simulados de acidentes, para estarmos aptos a atendermos a estes momentos atípicos”, declarou o gerente.

Até o momento, as vítimas foram identificadas como Ezequiel Norte, motorista da carreta com milho, e Daniel e Fernanda Lopes, ocupantes do Onix.