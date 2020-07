CAMPO GRANDE/MS – Conforme informações do Centro de Controle de Zoonoses, os agendamentos on-line serão retomados de forma gradativa no dia 20 deste mês. O serviço estava suspenso desde março em razão do decreto nº 14195, que declarou situação de emergência no Município de Campo Grande e define medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus (Covid-19).

O CCZ comunica ainda que neste primeiro momento, serão disponibilizadas 300 vagas, sendo 30% destinadas às ONG’s e protetores independentes cadastrados e 70% à população em geral.

Para ter acesso o interessado deve acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/ccz/ e fazer o cadastro. O sistema ficará disponível a partir das 08h da data do agendamento.