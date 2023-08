CDL Campo Grande realiza promoção na área central para alavancar vendas

De 5 a 12 de agosto, em mais de 200 lojas, o consumidor da Capital terá a “Promo Centro”, campanha da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande). Serão cinco mil itens com desconto, preços com reduções entre 5% a 70%, nos comércios parceiros da iniciativa, que visa dar uma sacudida na área central, território tradicional de compras na Cidade Morena.

“Vamos mostrar que o Centro está de volta, com a sua pujança, e todo a conexão que possui com o campo-grandense, na hora de comprar presentes. Vemos, inclusive, às vésperas do Dia dos Pais como uma oportunidade do nosso Varejo mostrar superação frente a um ano de tantos desafios”, explica o presidente da CDL-CG, Adelaido Vila.

A campanha na sua preparação tem realizado ciclos de treinamentos com equipes das lojas credenciadas, tudo para que o consumidor receba o melhor atendimento possível e fique bem destacadas as oportunidades de promoção. No dia 27 de julho, a primeira etapa da capacitação ocorreu no auditório da CDL-CG, enquanto a segunda parte da ação é programada para 3 de agosto.

A força do Varejo !

Criada em 2019, a “Promo Centro” chega a sua terceira edição, a maior organizada até o momento do projeto, que também teve papel emblemático durante o momento de reaberturas do comércio. Em 2021, ainda na pandemia da Covid-19, Campo Grande recebeu a reedição da iniciativa, sob a pressão de lojistas preocupados com a retomada da economia.

“Movimento de recuperação confirmado na pesquisa do Termômetro do Varejo, que lançamos em julho deste ano, que avaliou indicadores do segmento no pós-pandemia. Entretanto, esse momento em 2023, é do nosso Varejo mostrar a sua força e capacidade de ser competitivo na economia, mesmo com tantas dificuldades impostas pelo sistema no Brasil”, analisa a presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), Inês Santiago.

Para um segundo semestre do ano, que seja mais próspero ao Varejo, a CDL-CG confia na Promo Centro como um ponto de partida estratégico.

“A adesão é a maior que tivemos e com uma boa recepção à clientela vamos mostrar que temos uma das melhores experiência de compra de Campo Grande. Não só por questão do custo-benefício de preços, mas por outras questões como o bom atendimento, opções de produtos para as famílias e qualidade no que iremos oferecer”, diz ainda o presidente Adelaido Vila.

Confira onde encontrar ofertas da “Promo Centro”: