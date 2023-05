Ceará pede adiamento da final da Copa do Nordeste contra o Sport

Em documento enviado em caráter de urgência à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Ceará pediu o adiamento do jogo da final da Copa do Nordeste contra o Sport que aconteceria hoje (3) na Ilha do Retiro.

Segundo o clube, a solicitação deu-se após áudios do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro de Carvalho, virem à tona afirmando que foram vendidos 40 mil ingressos para a partida sendo que a capacidade do estádio previsto para acontecer a final é de 26 mil torcedores.

O clube alega que a situação pode “desenhar uma tragédia sem precedentes no futebol brasileiro”. No ofício, além do adiamento, o Vozão também pede a mudança de estádio para a Arena Pernambuco ou outro local “que a CBF entenda que tenha condições de realizar o jogo”.

Sport e FPF rebatem

Em nota divulgada na tarde desta quarta (3), o Sport Club afirma que “a atual capacidade liberada para a Ilha do Retiro, de 26.345 pessoas, foi e sempre será respeitada”.

A Federação Pernambucana de Futebol enfatizou que “colocou de plantão uma equipe de trabalho envolvendo, inclusive,

assistente social da FPF para acompanhar e monitorar qualquer torcedor que, porventura, seja vítima de alguma agressão ou similar”. O posicionamento afirma ainda que “os órgãos públicos, estão trabalhando de forma que garantam a segurança de cada torcedor”.

Veja pedido do Ceará à CBF

O pedido se baseia nas declarações de Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, que sinalizavam sobrecarga de ingressos no jogo de logo mais. Confira ofício na íntegra. pic.twitter.com/LMkvJVrMSh — Ceará Sporting Club (@CearaSC) May 3, 2023