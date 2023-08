CEASA de Dourados deve ser implantada; diz Lia Nogueira

Em requerimento encaminhado ao Governador Eduardo Riedel e para Jaime Elias Verruck, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Deputada Lia Nogueira (PSDB), solicitou que seja disponibilizado o cronograma de implantação do CEASA Dourados.

Conforme a parlamentar, o Governo do Estado começou recentemente o processo de desapropriação de uma área de quase 5 hectares no prolongamento da Avenida Marcelino Pires para a implantação da central de abastecimento e isso gerou uma grande expectativa na população que aguarda a efetivação do projeto.

Lia Nogueira lembrou que a implantação deste centro de abastecimento é um sonho antigo dos douradenses e moradores de dezenas cidades da Grande Dourados e facilitará a comercialização, distribuição e armazenamento de produtos hortigranjeiros, garantindo infraestrutura adequada e necessária para que os comerciantes executem suas atividades com garantia de segurança.

“A expectativa da implantação da CEASA é grande, o que está gerando inúmeros questionamentos sobre prazos para implantação e consequente seu funcionamento e as informações que serão enviadas pelo Governo servirão para podermos dar uma satisfação para quem espera por mais de 25 anos este benefício”, disse Lia Nogueira.