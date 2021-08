CEFAP (Campo Grande/MS): Na data de 04 de agosto deu início às instruções do Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar. São 70 militares que iniciaram o curso e, após o seu término, estarão aptos às funções atinentes ao oficial da PM.

Toda a equipe do CEFAP está focada neste importante curso, pois sabemos de sua magnitude. Não é apenas um alcance de uma promoção, é a formação de um policial que será responsável por comandar tropas”; destaca o Tenente Coronel Marcelo Santos do Amaral, comandante do CEFAP.