O deputado estadual Coronel David (sem partido), se reuniu na manhã desta sexta-feira (13), na Seinfra (Secretaria de Infraestrutura do Estado do MS), com o secretário Eduardo Riedel e a secretária da SAD Ana Carolina Araújo Nardes e conquistou mais uma vitória junto ao Governo em relação aos remanescentes aprovados no concurso da Agepen.

“Participei de uma reunião na manhã desta sexta-feira (13), com o Secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel, a secretária da SAD Ana Carolina Araújo Nardes e com os remanescentes do concurso da Agepen e tivemos um resultado muito positivo. Nesta segunda-feira (16), será publicado o edital de convocação dos 55 remanescentes para o curso de formação da Agepen, sendo (34) agentes de Segurança e Custódia masculinos, (12) agentes de Segurança e Custódia femininas, (1) para o cargo de Ciências Contábeis e (8) para Administração e Finanças.

O Governo também se comprometeu a continuar o diálogo pela nomeação dos outros aprovados em janeiro de 2022. “Agradeço a parceria do Governo do Estado em sempre ouvir as demandas relacionadas à segurança pública e continuamos na luta para a convocação, pois o sistema penitenciário precisa de todos os aprovados neste certame”, destacou Coronel David.

Apoio do deputado Coronel David

Uma das representantes dos remanescentes, Juliana Abdo enfatiza que o deputado atua em favor dos candidatos há muito tempo. “Só tenho a agradecer o Coronel David porque desde o início da nossa luta ele nos acompanhou. É uma pessoa muito atenciosa, nos recebeu muito bem. Ele representa muito para os remanescentes até mesmo a questão da receptividade dele. Ele responde a todos que mandam mensagem para ele. Está sempre presente, sempre atuando. Ele é muito importante na nossa luta. Fez uma promessa que estaria nos acompanhando e está cumprindo desde sempre”, disse.