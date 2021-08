Com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, Campo Grande inaugurou nesta quinta-feira (19) o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Centro-Oeste (CIISPR-CO) – um sistema de inteligência que integra o trabalho das polícias de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal com foco no combate ao crime organizado.

Como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, Coronel David (sem partido) destacou a importância da segurança integrada no combate à criminalidade. “Esse Centro que foi entregue representa o compromisso do Governo do Estado no reforço à segurança pública, principalmente ao fortalecer uma atuação mais integrada das forças de segurança, a fim de combater o crime organizado e o tráfico de drogas na região de fronteira”, destacou o parlamentar.

O CIISPR-CO é um projeto idealizado pelo Ministério da Justiça. A estrutura do Centro de Inteligência, montada no antigo Clube do Servidor, no Parque dos Poderes, recebeu investimentos de R$ 2,5 milhões, sendo R$ 2 milhões do Governo Federal, para aquisição de equipamentos eletrônicos e sistemas de inteligência, e R$ 500 mil do Governo do Estado, para reforma e segurança orgânica.

O prédio do CIISPR-CO reúne, em um mesmo local, equipe formada por agentes de inteligência das forças estaduais, federais, forças armadas e de fiscalização, como Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) e Receita Federal do Brasil, para atuar de forma integrada e coordenada com foco no combate ao crime organizado, em sincronia com as demais regiões do País.

O trabalho desenvolvido na unidade será fundamental para combater crimes como o tráfico de drogas e armas, além de contrabando e descaminho. O Centro também será um ponto focal estratégico para trabalhar a Rota Bioceânica, caminho rodoviário em construção que vai ligar o Brasil, por Mato Grosso do Sul, ao Paraguai, Argentina e Chile.

Também participaram da inauguração os secretários de segurança pública do Mato Grosso, Alexandre Bustamante, do Distrito Federal, Júlio Danilo Souza Ferreira, e de Goiás, Rodney Rocha Miranda. Eles firmaram um termo de adesão para que os respectivos estados atuem em conjunto no CIIPR-CO. Além deles, marcou presença no evento o secretário de segurança pública de Tocantins, Cristiano Barbosa Sampaio, que também é e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consep).