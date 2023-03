Esqueça as capinhas coloridas! A personalização do seu aparelho celular pode ser revolucionada muito em breve. A empresa de tecnologia Tecno apresentou no último Mobile World Congress (MWC) 2023 uma nova tecnologia que permite o usuário escolher uma enorme gama de cores para seu aparelho em um toque, na hora, em tempo real, dando total liberdade ao usuário até mesmo para combiná-lo à roupa ou a ocasião do dia.

Batizado de Chameleon, a tecnologia não faz essa mágica através de um display extra ou algo do tipo. O responsável pela ação é um material aplicado diretamente ao corpo do celular, com milhares de prismas microscópicos que espalham a luz de diferentes maneiras, resultando em diferentes cores. São 1.600 cores diferentes, inclusive com alguns efeitos como gradiente e degradê.

A mudança leva apenas 0,03 segundos e o consumo de bateria é mínimo. A empresa estima que é possível mudar de cor 100 vezes ao dia e gastar uma bateria equivalente a assistir um vídeo de 5 minutos. Além de permitir escolher as cores manualmente, o recurso também permite a troca automática de visual, refletindo o status da bateria ou notificações, por exemplo.

O Chameleon é apenas um protótipo, mas a empresa está confiante em sua nova tecnologia porque ela seria o próximo passo de algo parecido lançado anteriormente, o Camon 19 Pro Mondrian Edition. O celular saiu oficialmente apenas na Índia, e tem uma traseira que mudar de cor dependendo de como bate a luz nele, a diferença é que a Chameleon quer deixar o usuário escolher qualquer cor manualmente, mas ainda não tem data para chegar ao mercado.