CENA DE GUERRA: Caminhão-tanque explode em Vila Isabel/RJ

Caminhão-tanque explodiu hoje (21) na Vila Isabel e causa estragos no Rio de Janeiro. Janelas de dezenas de apartamentos em volta do caminhão sofreram avarias. Uma “Cena de Guerra”, afirmou os moradores. No momento da explosão ao menos três pessoas uma delas idosa e passavam pela rua. Ninguém se feriu, mas os estragos e o susto foram grandes. Muitos cacos de vidro ficaram pelo chão.

A carreta voltava da Barra da Tijuca, onde deixou 30 mil litros do combustível, e seguia para o estacionamento da empresa.

O caso segue sendo apurado pelas autoridades competentes.