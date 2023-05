Cenipa conclui investigação sobre acidente que matou Marília Mendonça

Divulgado na segunda-feira (15) o relatório do Cenipa que não houve falha mecânica e que o piloto contribuiu para o acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas em Piedade de Caratinga/BH em novembro de 2021.

O advogado da família da cantora havia informado à imprensa que o laudo da FAB não tinha apontado falha humana como causa do acidente. Contudo o relatório final, divulgado disse que houve decisão inadequada do piloto em relação ao “perfil de aproximação para pouso”. O laudo revela que “a perna do vento foi alongada em uma distância significativamente maior do que aquela esperada”.

Segundo o documento, o piloto estava física e mentalmente saudável, considerado apto ao exercício de atividade aérea. No entanto, havia indicação de que ele usasse lentes para correção de astigmatismo. As investigações não puderam concluir se o piloto usava ou não as lentes no momento do acidente.

A investigação mostrou que os cabos da Cemig foram um obstáculo para o avião. Porque a linha de transmissão apresentava baixo contraste em relação à vegetação ao fundo, o que dificultava sua percepção.

“Uma vez que não foi possível confirmar se o PIC (piloto) fazia uso de lentes corretoras no momento do acidente, deve-se considerar que, em uma eventual ausência das lentes, haveria certa redução da sua acuidade visual e da percepção de profundidade”, revela o documento.

De acordo com o Cenipa, a apuração não tem como objetivo “apontar culpados” nem causar “implicações judiciais”. O processo tem como objetivo prevenir acidentes e compreende a reunião e a análise de informações e a obtenção de conclusões, o que inclui a identificação dos fatores que contribuíram com a ocorrência, visando à formulação de recomendações sobre a segurança”, afirma o órgão.

O Cenipa recomenda a instalação de sinalizadores na linha de transmissão em questão, mesmo que estejam fora do perímetro de segurança do aeroporto.

A Polícia Civil informou, em nota, que “teve acesso ao relatório conclusivo elaborado pelo Cenipa. De posse das informações técnicas relacionadas à aeronave, a PCMG informa que concluirá as investigações nos próximos dias”.