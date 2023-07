Censo previdenciário: Cerca de 3 mil servidores podem ficar sem salário

Jonas Borges Julião foi contratado para levar servidores da Casa Civil do Paraná para evento no litoral do estado

O piloto do monomotor que desapareceu no Paraná, identificado como Jonas Borges Julião, de 37 anos, é de Sete Quedas, interior de Mato Grosso do Sul. O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) informu que além dele, há mais duas pessoas a bordo. As buscas pelo avião continuam.

Ainda de acordo com as informações policiais, os passageiros da aeronave se tratam de dois funcionários da Casa Civil paranaense, identificados como Felipe Furquim, de 35 anos, e Heitor Guilherme Genowei , de 42 anos.

O site RPC divulgou que os três saíram de Umuarama, cidade na qual Jonas reside desde criança, embora tenha nascido em MS. O destino era Paranaguá, no litoral do estado, mas a aeronave saiu do radar de localização enquanto sobrevoava a região de Serra do Mar, que faz parte da porção da Mata Atlântica no Paraná.

Na manhã desta terça-feira (4), as buscas continuam e equipes de resgates da Força Aérea estão envolvidas na procura, inclusive enviando, por meio do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta), um avião especializado de Campo Grande (MS).

O BPMOA ainda afirmou que a aeronave, que se trata de uma Piper Arrow, modelo PA-28R-200, não assinou o sinal de localização de emergência (ELT).

DESAPARECIMENTO

Ainda de acordo o RPC, o avião desapareceu na segunda-feira (3), após decolar de Umuarama. Ao que tudo indica, a aeronave de pequeno porte sumiu enquanto estava na Serra do Mar, região de serra da Mata Atlântica.

As buscas estão concentradas entre os municípios de Guaratuba e Morretes e são feitas durante a noite também.

O destino dos servidores era Paranaguá, onde iriam chegar às 10h24, mas, às 10h14 já não era mais possível localizá-los. Segundo os familiares dos passageiros, o avião era fretado para levá-los para um evento na cidade de destino.

Com informações RPC – Paraná

