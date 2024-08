Centenário de Helena Meirelles é celebrado com show emocionante na Concha Acústica

A noite desta quinta-feira (15) foi marcada por um espetáculo de rara beleza na Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Em homenagem ao centenário da lendária violeira Helena Meirelles, conhecida como a “Dama da Viola”, o evento reuniu o Quarteto Instrumental Prelúdio, sob a regência do Maestro Eduardo Martinelli, e teve a participação especial da violeira corumbaense Elizeth Gonçalves.

Além disso, o público teve a oportunidade de conhecer o projeto “Centenário Helena Meirelles – A Lenda da Viola”, idealizado pelo artista visual Kelton Medeiros e contemplado pelo FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul).

Wanda Brito, coordenadora da Concha Acústica e idealizadora do show, destacou a realização do projeto como um sonho concretizado.

“Para nós, é um grande presente poder realizar esse evento. Visitamos museus, como o que leva o nome dela em Bataguassu, e fizemos uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS) com a colaboração de Bolivar Porto. A parceria com Kelton Medeiros foi fundamental para perpetuar a memória de Helena Meirelles, cuja obra ainda é pouco conhecida. Foi uma ideia amadurecida que resultou nesta homenagem, trazendo a talentosa Elizeth Gonçalves de Corumbá ao lado do Maestro Martinelli”.

O diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Eduardo Mendes, enfatizou a importância de manter viva a memória da artista.

“Helena Meirelles é um ícone da música brasileira, reconhecida em todo o país e além. Nascida em Nova Andradina e criada em Bataguassu, ela se tornou um símbolo sul-mato-grossense de alcance mundial. Esta Concha Acústica, que leva seu nome, é o lugar ideal para celebrarmos seu centenário e para garantir que sua chama cultural continue acesa, tanto para Mato Grosso do Sul quanto para o Brasil”.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou a relevância do reconhecimento oficial dado pelo Governo do Estado à Helena Meirelles.

“Helena é uma figura emblemática da nossa música, cuja importância foi muitas vezes subestimada. Estar aqui no centenário de seu nascimento, participando de um evento tão significativo que resgata e celebra sua obra, é motivo de grande felicidade. Essa homenagem é mais do que merecida”.

Kelton Medeiros, responsável pela apresentação visual do evento, compartilhou sua trajetória com o projeto “Centenário Helena Meirelles – A Lenda da Viola”.

“Venho desenvolvendo essa série dedicada à Helena há quase dez anos nas ruas. Quando fui convidado pela coordenadoria da Concha, a princípio pensamos em algo menor, mas com o apoio do FIC, conseguimos expandir o projeto. Trazer essa homenagem para um espaço tão emblemático é uma realização para mim, especialmente por Helena representar uma estética que venho explorando por tanto tempo”.

Elizeth Gonçalves, emocionada, expressou a honra de participar da homenagem. “É uma satisfação imensa estar aqui, como violeira, cantora e compositora de Corumbá, homenageando uma figura tão importante quanto Helena Meirelles. O evento está belíssimo, tanto pela música quanto pelo visual, e para mim, é a realização de um sonho”.

O maestro Eduardo Martinelli, que se apresentou com o Quarteto Instrumental Prelúdio, salientou a importância da homenagem à Helena Meirelles. “É emocionante participar de um tributo tão cuidadoso e bonito. As imagens, a comunicação visual e a música se uniram de forma perfeita, e poder acompanhar a Elizeth nesta homenagem à Helena Meirelles, uma artista tão importante, é uma honra incrível”.

As homenagens à Helena Meirelles continuam nesta sexta-feira (16), com o encerramento do III Festival da Canção das Escolas Estaduais (SED-MS) – Prêmio Helena Meirelles 100 Anos, às 16h, na Concha Acústica que leva o nome da homenageada.