Central Leilões participa da Expô Araçatuba 2023

Foto:

Thomas Rocco- presidente do Siran, Lourenço Campo- diretor presidente da Central Leilões e Manoel Afonso- Diretor do Siran- Durante cerimônia de lançamento da Expo 2023



A Central Leilões, empresa da cidade de Araçatuba (SP) que desde 1997 promove leilões de gado em todo país, participa da Arena Siran Agro, da Expô Araçatuba 2023.

A atração é a novidade da festa deste ano que completa sua 62ª edição. O objetivo é promover o setor agropecuário dos dias 06 a 10 de setembro, durante a feira, que será realizada de 06 a 16 de setembro.

A novidade foi anunciada na noite desta quinta-feira (22/06), durante o jantar de lançamento da festa para convidados e autoridades locais.

Segundo o diretor presidente da Central Leilões, Lourenço Campo, a parceria surgiu pela expertise da empresa em estar conectada com especialistas do setor de todo país. “A ideia é trazer para nossa cidade os mais conceituados especialistas do setor pecuário proporcionando um networking de qualidade e muito conteúdo”, comenta.

Entre os nomes já confirmados estão, o Engenheiro Agrônomo e Doutor em Economia Aplicada, além de membro do Comitê de Assessoria Externada EMBRAPA, Alexandre Mendonça de Barros. Também estarão presentes no palco da Arena Agro Siran, José Bento Sterman Ferraz, que é Livre-docente em Genética e Melhoramento Animal; Roberto Barcellos, Engenheiro Agrônomo especialista em desenvolvimento de marcas de qualidade e consultorias, desde a cadeia produtiva da pecuária até o varejo de carne; Márcio Ribeiro, que também é especialista em reprodução animal e genética animal e Ian David Hill, executivo inglês, presidente presidência da DeltaGen, empresa responsável por um dos maiores programas de melhoramento genético do mundo”, destaca.

O presidente do Siran- Sindicato Rural da Alta Noroeste, Thomas Rocco, informou que a Arena Siran Agro será no formato 100% indoor. “Os estandes de criadores ficarão organizados em espaços que contemplam área de atendimento ao cliente e currais para exposição de animais”, explica.