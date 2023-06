Centro de crimes: Operação no ‘Carandiru’ cumpre mandados em Campo Grande

A Polícia Civil, através da 3ª delegacia, deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (6), em Campo Grande, para cumprimento de mandados, na região do Bairro Mata do Jacinto, no condomínio conhecido como ‘Carandiru’. Foram usados helicópteros na operação.

A Operação ‘Abre-te Sésamo’ cumpre mandados de busca no ‘Carandiru’. As investigações começaram em agosto de 2022, quando foram investigados furtos e roubos ocorridos na região do Prosa, e foi constatada a existência de um verdadeiro ‘Centro de Criminalidade’ no condomínio, com crimes de furtos e roubos e outros de maior gravidade, como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e homicídios.

Não há informações se pessoas foram presas. Foram apreendidas armas e dinheiro. A operação conta com a participação de 273 policiais civis do Departamento de Polícia da Capital, Departamento de Polícia Especializada e do Interior.

Também participaram da operação, policiais militares do 9º BPM, Companhia de Canil do Batalhão de Choque, Grupamento Aéreo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Perícia Técnica e Assistência Social.