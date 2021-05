O Centro Educacional Alceu Viana incentiva a aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, dentre elas, a tecnológica. A escola trabalha com a plataforma do Sistema Positivo de Ensino, que possui recursos didáticos para todas as turmas, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental II. Sandra, professora do Jardim I, incentiva e procura trabalhar constantemente as atividades da plataforma de ensino, desenvolvendo os conteúdos de forma lúdica e interativa.

Utilizando um notebook, os alunos do Jardim I aprenderam e se divertiram através de uma atividade no livro digital do Sistema Positivo, desenvolvendo e aplicando o conteúdo sobre os cinco sentidos do corpo. Os alunos ouviram os sons do campo e da cidade através da plataforma de ensino.

Segundo a professora Sandra, “essas novas gerações encontram uma facilidade muito grande para lidar com as mídias e meios de comunicações, então precisamos explorar o que eles já trazem de bagagem nesse meio, para acrescentar o conhecimento; e o Sistema Positivo de ensino disponibiliza uma plataforma rica e lúdica em conteúdo para a Educação Infantil, o que torna mais fácil a assimilação dos conteúdos ensinados em sala”.