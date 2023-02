O primeiro dia de atividades no CEI Claudete de Oliveira da Vera Cruz, no Detran Sede (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) foi de muita alegria para as famílias das 55 crianças matriculadas na unidade.

Enquanto as crianças faziam a festa cantando e aproveitando os novos mobiliários disponíveis no espaço multiuso, as famílias acompanhavam as primeiras impressões dos pequenos ao ambiente. Entre elas, Cláudia Almeida Gonçalves Salomão, do setor de Fiscalização, falou da tranquilidade que é trabalhar sabendo que o filho está pertinho.

“Ah, estou muito feliz. Primeiro que estando perto, a gente trabalha mais tranquilo. E a gente vê o crescimento e o desenvolvimento. Olha, ele já está conhecendo as cores, separando. Desde ontem está faceiro e pedindo pra vir para escolinha”, declara a mãe do Samuel de 2 anos e meio.

Bastante emocionada, a diretora pedagógica, Ordália Almeida, pontuou que a equipe se preparou ao longo dos últimos dias para realmente fazer com que as crianças tenham o melhor. “Nós estamos muito felizes por receber as crianças, e saber que nós teremos condições de oferecer uma proposta educativa que vá ao encontro dos interesses das necessidades das crianças. Você pode observar o quão lindo está sendo este momento em que elas estão aqui descobrindo tudo que nós preparamos. Com certeza o ano será de muita aprendizagem, muita troca, de muita empatia. O que mais nós desejamos é que elas sejam muito felizes aqui”.

Para a coordenadora pedagógica, Ananda Anizelli, as expectativas para o ano letivo são as melhores possíveis. “A equipe é muito engajada e dedicada. Passamos tranquilidade, e percebemos que eles estavam tranquilos para receber as crianças. Isso é muito importante nesse momento do acolhimento, pois as crianças sentem muito como o profissional tá, como o educador está. A expectativa para este ano é a melhor possível. Queremos fazer muita festa, muitos eventos, muitos passeios, e promover um cotidiano seguro e feliz para as crianças, que é o mais importante”.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade destaca o trabalho conjunto que possibilitou a reabertura do centro de educação infantil no ano passado. “Essa creche leva o nome de uma ex-funcionária nossa, a Claudete, que batalhou e que lutou por todas as crianças do Detran. Além dos pais e mães empenhados pela reabertura, o convênio entre Governo do Estado, Detran e Fapec possibilita que a gente receba essas crianças para iniciar as atividades de 2023, oferecendo um atendimento de alta qualidade”.

Novo mobiliário

O novo mobiliário integra todos os ambientes do CEI Claudete de Oliveira da Vera Cruz, desde a área externa, passando pelo espaço multiuso e salas de referência. A proposta faz parte da abordagem pedagógica de Reggio Emilia e Emmi Pikler.

Blocos pedagógicos, encaixes, quebra-cabeças, jogos de memória, painel de atividades, fantoches, túnel e circuito de obstáculos compõem os novos espaços educativos. O objetivo é promover a independência e a sustentabilidade das crianças, tornando as salas ambientes cheios de desafios pedagógicos.

O centro de educação também utiliza metodologia baseada nos princípios teóricos da Sociologia da Infância, que tem como base ouvir, observar, dar voz às crianças e levá-las a experienciar, fazendo com que sejam protagonistas no seu processo de conhecimento.