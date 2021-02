Para manter a excelente prestação de serviço à população, a administração do Centro Integrado de Justiça (Cijus), por meio de empresa terceirizada, está executando o trabalho de limpeza de toda a área externa do prédio, compreendendo as paredes de material sintético e as partes envidraçadas, além da fachada.

Com o propósito de manter a boa apresentação do prédio, a equipe de limpeza está trabalhando firme, tanto em sua área interna quanto externamente, propondo o bem-estar e o conforto daqueles que procuram o atendimento da justiça. Dessa forma, a administração agradece plenamente a todos funcionários que se empenham de segunda a sábado e informa que sempre zelará pela conservação e manutenção do Cijus dos mais diferentes portes, para que todos os reparos sejam realizados com eficácia, sem prejuízo ao público.