Centro-Oeste se une para avançar na educação, e MS apresenta iniciativas de sucesso

Fortalecendo a área da educação na região Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul se destacou no 1º Encontro Regional do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Educação (Consed), realizado em Goiânia (GO). O evento reuniu representantes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal para discutir estratégias em áreas-chave da educação, como a formação de professores, gestão pedagógica e o uso de tecnologias educacionais.

Durante a abertura, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, representando o Governo de Mato Grosso do Sul no encontro, enfatizou a importância do diálogo e da cooperação entre os estados. “Estamos vivenciando um momento único em nossa região, onde a colaboração mútua é essencial para superar desafios comuns e fortalecer a educação pública de qualidade. Mato Grosso do Sul tem investido em iniciativas que não apenas modernizam nossas escolas, mas também garantem um ensino inclusivo e acessível para todos os estudantes”, destaca.

Secretário de Educação de Mato Grosso do Sul e também vice-presidente do Consed, Helio Daher ressaltou que o encontro é uma oportunidade crucial para promover a integração e colaboração eficaz entre os estados participantes e projeção de novos projetos para a área.

“Estamos aqui por uma razão maior: cada estudante que vê na escola pública seu único caminho para um futuro melhor. Este encontro nos desafia a unir forças, compartilhar experiências e manter o foco em cada criança, jovem e adulto que dependem da educação pública. Precisamos sair daqui inspirados para transformar o Centro-Oeste e mostrar ao Brasil o verdadeiro caminho da educação”, afirma o secretário Helio Daher.

Desde o início da atual gestão, o Governo do Mato Grosso do Sul tem implementado uma série de reformas nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE), com um investimento total que deve alcançar R$ 1,2 bilhão. Até o momento, 60% das escolas do Estado já oferecem ensino em tempo integral, beneficiando mais de 40 mil estudantes em todas as regiões.

Além das reformas estruturais, o Estado também tem se destacado pela inovação tecnológica, com a InfoviaDigital que interliga todas as unidades escolares da Rede Estadual, proporcionando conectividade e recursos educacionais de ponta.

Essa iniciativa faz parte de uma Parceria Público-Privada no valor de R$ 887 milhões, que visa modernizar a infraestrutura de comunicação em todo o Estado.

Barbosinha reafirmou que o Governo de Mato Grosso do Sul segue no compromisso em liderar ações positivas na educação, por meio de exemplos concretos e bem-sucedidos. “Nosso objetivo é construir um legado na educação, onde cada iniciativa reflete nossa visão de um futuro melhor para todos os sul-mato-grossenses”, disse o vice-governador.

O 1º Encontro Regional do Consed, que ocorre até esta sexta-feira (9), discute temas como o Novo Ensino Médio, a ampliação de matrículas em tempo integral e a educação midiática, destacando a importância de políticas integradas para enfrentar desafios na educação. O evento também fortalece a união dos estados do Centro-Oeste, com o Mato Grosso do Sul liderando em soluções educacionais inovadoras e eficientes, visando ser um estado digital, verde, próspero e inclusivo.

Sobre o Consed

O Conselho Nacional de Secretários de Educação é uma associação fundada em 1986, que reúne as Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. Entre suas finalidades está a integração das redes estaduais de educação e a participação dos estados na construção das políticas nacionais, além da colaboração entre as unidades federativas.

A pluralidade de ideias é uma das marcas do Consed e o objetivo comum de seus integrantes é a Educação Pública de Qualidade.