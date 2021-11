O Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol) vai passar por dedetização no dia 26/11. Deste modo, todas as delegacias que funcionam no local estarão fechadas. Nesta data, não haverá expediente nas seguintes unidades policiais: Depac Cepol, Homicídios, Dedfaz e Deaij, Deops e Polinter. Em razão disso, as pessoas que necessitarem registrar boletins de ocorrências, neste dia, deverão se dirigir às delegacias dos bairros ou à Depac Centro. O Cepol está localizado na rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 167, bairro Tiradentes.