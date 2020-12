A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), por meio de parceria entre a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) e Supercia, realizou a primeira etapa do curso “Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termo de Referência”, em formato on-line, nos dias 16, 17, 18, 21 e 22 de dezembro.

O objetivo é capacitar os servidores sobre os conceitos, procedimentos e técnicas que permitam a elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termos de Referência tanto para a aquisição de bens, quanto para a contratação de serviços comuns.

Com carga horária de 15h/a, o curso foi ministrado pela instrutora Tatiana Camarão, referência na área de Estudos Técnicos Preliminares e autora do primeiro livro publicado sobre a matéria. O conteúdo programático foi sobre o planejamento da contratação, impacto da especificação do objeto, compras públicas sustentáveis e os principais apontamentos referentes a pesquisa de preço.

De acordo com o superintendente de Gestão de Compras e Materiais, Leonardo Dias Marcello, a participação de cerca de 130 servidores das áreas demandantes nesta capacitação demonstra o compromisso da Administração Pública com o âmbito de compras do Estado.

“Com a realização desse curso, o nosso objetivo é o aperfeiçoamento dos servidores e, consequentemente, do planejamento das compras e contratação de serviços para que estas tenham maior economicidade sem a perda da qualidade”, assegurou.

A próxima etapa será a realização de oficina, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2021, onde os servidores participantes, divididos em duas turmas – uma para cada dia -, farão análise de um caso prático.

Diante do sucesso e da alta procura por esta capacitação, a SAD já estuda uma repetição do curso para o próximo ano, assim como, formações em outras áreas de licitação, como: pregão, registro de preços e sobre a nova lei de licitações, para antecipar a vigência e buscar a adequação à nova normativa.