Em retomada de desenvolvimento, Nova Alvorada do Sul tem ganhado a credibilidade de grandes empresários, nesta segunda-feira (05) o Prefeito Municipal José Paulo Paleari anunciou a instalação de uma cerealista no município com investimento inicial de 30 milhões de reais. Juntamente com o Prefeito Paleari, o Gerente das unidades Royal Agro no Mato Grosso do Sul, Ideraldo Afonso e o Gerente da Unidade do município, Roberto Vergas se reuniram no local onde será implantada a empresa, a nova unidade da Cerealista Royal Agro, que já atua com uma unidade em Nova alvorada do Sul a cerca de 20 anos. A nova unidade somará mais de 30 milhões em investimentos e irá gerar cerca de 50 empregos diretos, e atenderá a grande demanda do agronegócio da região.

O Prefeito José Paulo Paleari juntamente com os gerentes da Royal e a equipe de engenharia da Construtora Amoreira, responsável pela construção, disse com empolgação da importância de uma empresa desse porte investir no município, “É uma grande notícia pro nosso município, um novo investimento do grupo, que já é parceiro do município irá gerar mais de 50 empregos diretos e cerca de 150 empregos indiretos. serão 30 milhões de investimentos aqui. Fica aqui meus parabéns a todo grupo Royal e a equipe de engenharia”.

O Gerente as unidades Royal no estado, Ideraldo Afonso, disse que está otimista e pretende ainda esse ano iniciar as atividades da nova unidade, “Para próxima safra de soja, já vamos tentar receber os grãos aqui, hoje o valor de investimento desta obra gira em torno de 30 milhões de reais e poderá ter investimentos maiores em breve. Serão dois silos de 10 mil toneladas cada um e dois silos de 6 mil toneladas, além de um silo de 2 mil toneladas, conjunto com tombador, secador e toda infraestrutura necessária para atender nossa região com uma capacidade diária de recebimento em torno de 400 toneladas a 500 toneladas.