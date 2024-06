Cerimônia de premiação do programa “MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança” acontece nesta segunda-feira

Na próxima segunda-feira (1º), o programa “MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança” – fará a cerimônia de premiação às escolas da rede de ensino pública que mais se destacaram. O evento entregará a premiação para 30 escolas que foram melhores classificadas no programa, considerando os resultados de alfabetização do 2° ano do ensino fundamental. Em 2023, a ação do Governo do Estado por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), que auxilia os municípios de Mato Grosso do Sul na alfabetização das crianças da rede pública de ensino, entregou R$ 3,6 milhões para premiar as melhores práticas e as escolas que se destacaram.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, o trabalho desenvolvido contribui para que a leitura e a escrita dos alunos estejam adequadas e compatíveis a idade e ao nível de escolarização.

“Este é um programa que tem o foco na alfabetização, o importante é que a criança seja alfabetizada. Temos dados que comprovam a melhoria dos índices de educação deste aluno”, disse Daher.

Criado em 2021 e colocado em prática no início de 2022, o Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança – tem por finalidade o estabelecimento de condições necessárias para que os estudantes matriculados nas redes públicas sul-mato-grossenses (municipais e estadual) adquiram o domínio das competências de leitura e escrita adequados à sua idade e ao seu nível de escolarização.

Serviço

Aberto à imprensa, a cerimônia de premiação do Programa MS Alfabetiza terá início às 14h. O evento será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo – Parque dos Poderes – Campo Grande.