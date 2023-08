CG 124 anos: Dr. Victor Rocha homenageia Dr. João Estenio Campelo Bezerra

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) entrega o Título de Cidadão Campo-grandense, ao Dr. João Estenio Campelo Bezerra. Esta honraria foi entregue em comemoração dos 124 anos de Campo Grande.

“Levei em consideração o histórico de vida e profissional, pois, efetivamente tem contribuído com o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Dr. João Estenio Campelo Bezerra, além de ser um renomado advogado trabalhista é conhecido por sua atuação benemérita junto às instituições de saúde”, ponderou Dr. Victor Rocha.

Conheça o homenageado: João Estenio Campelo Bezerra, recebeu o título de Cidadão Campo-grandense. É sócio da Campelo Bezerra Advogados Associados (registro na OAB-DF sob o n.0410/97-RS), com atuação nos Tribunais Superiores, desde 1975, principalmente, junto ao Tribunal Superior do Trabalho – TST, onde predomina sua militância. Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do DF; Pós-graduação em Direito do Trabalho e Tributário, ambos pela Universidade Mackenzie-SP; Concluiu, em julho de 2003, o Curso de Pós-Graduação em Direito e Processo de Trabalho, também na Universidade Mackenzie, obtendo o título de Especialista nas referidas matérias.

Contribuiu como consultor da Ordem dos Advogados do Brasil pela Comissão de Assuntos Legislativos e pela Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal. Contribuiu com o aprimoramento do Poder Judiciário. Atua na área trabalhista pertencendo a Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista no grau de Comendador, outorgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Prestou relevantes serviços na área jurídica em Campo Grande e no estado estendendo seus conhecimentos e aplicação do direito a sociedade Pertence a Ordem de Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de Comendador, outorgado pelo TST.

Condecorado com a Ordem o Mérito Judiciário do Distrito Federal e Territórios, no Grau de Alta Distinção, por serviços prestados à cultura jurídica e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (fev. /2003). Recebeu a medalha do Mérito Buriti por relevantes serviços prestado ao Governo do Distrito Federal na defesa jurídica do Projeto de Despoluição do Lago Paranoá de Brasília. Fundador e sócio da Associação dos Advogados Trabalhistas do DF.

Lançou em Brasília-DF, em novembro de 2004, pela Editora Brasília Jurídica, o livro intitulado, “Cooperativas De Trabalho – Relação de Emprego”. Agraciado com o título de Cidadão Honorário de Brasília.

Participação e homenagem no livro ‘Notáveis da Corte”, de autoria de Palmerinda Donato, Edição de 2012. Lançou em 2017, o livro Inspirações Poéticas, pela editora Progresso Iris, em noite de autógrafos na Casa do Ceara em Brasília- DF, no espaço cultural “Estenio Campelo”.

Além de advogado, Estenio Campelo é famoso na capital federal pelas obras beneficentes que costuma apoiar em Brasília e em outros estados, entre as entidades apoiadas estão: o lar de idosos da Casa do Ceará; o InCor, da Fundação Zerbini de São Paulo e Vida Positiva, que cuida de crianças e adolescentes carentes com HIV.

“Receber o título de cidadão campograndense é uma honra e orgulho para a minha pessoa, ao tempo em que assumo o compromisso moral de oferecer a bela Cidade Morena, o preito de minha total devoção, prestando à sua coletividade todos os serviços de apoio e solidariedade que estiverem ao meu alcance”, disse o homenageado. Também participou do evento, o Dr. Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra – Diretor de Licenciamento da Superintendência Nacional da Previdência Complementar.