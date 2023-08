CGE-MS divulga Política de Segurança da Informação para auditores e servidores da instituição

Disseminar e esclarecer as informações da PSI (Política de Segurança da Informação), do Governo do Estado. Este foi o objetivo do encontro promovido pelos auditores Rosely Pereira Maia e Leandro Silveira dos Santos, das Assessorias de Governança e Comunicação e de Tecnologia da Informação, da CGE-MS (Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul).

A PSI é um documento que orienta e estabelece diretrizes corporativas para a proteção dos ativos de informação, ou seja, é um conjunto de padrões, normas e diretrizes que determina princípios, compromissos, valores, requisitos e orientações, a fim de mitigar riscos para os dados armazenados.

Os palestrantes dividiram a reunião em dois grupos de trabalho, de aproximadamente 40 integrantes da instituição, para que os mesmos se inteirassem da temática.

Na abertura desta sexta-feira (11), a controladora-geral adjunta Marina Hiraoka Gaidarji falou sobre a reunião. “A divulgação da PSI do Governo, publicada em 2022, define os procedimentos e padrões sobre segurança da informação e é importante que nós apliquemos as orientações do documento existente. Outro ponto, é divulgarmos, para conhecimento geral, o Termo de Confidencialidade, Responsabilidade e Sigilo para as assinaturas de todos os servidores e colaboradores da instituição”, afirmou.

A PSI surgiu em decorrência do contexto dos artigos 46 a 49 da LGPD, que dispõe sobre adoção de medidas de segurança técnicas e administrativas para proteção dos dados pessoais sob a custódia do Poder Executivo Estadual.

A promoção e o despertar da mudança cultural fará o êxito da PSI. Mudanças simples de comportamento gerarão grandes resultados, isso é unanimidade. “A gente nunca imagina que alguém possa mexer no nosso computador ou em algum documento de trabalho no qual somos responsáveis ou alterar dados, por exemplo. Mas, essa política vem para fortalecer nosso cuidado diário e realmente alertar para uma mudança de comportamento”, disse a responsável pelo setor de Recursos Humanos, Raqueline Ovelar Soares Serrano.

O auditor do Estado Matheus Henrique Pleutim de Miranda comentou sobre a maior consciência que todos precisam ter. “Temos que ter responsabilidade social em um mundo cada vez mais digital e foram importantíssimos os temas tratados no encontro como proteção de senhas, uso das redes sociais, entre outros”, declarou.

O também auditor, Florismar Caixeta de Castro, pontuou sobre a necessidade de momentos como o realizado nesta manhã, no auditório do prédio da CGE-MS. “Muitos dos apontamentos colocados eu já realizo, contudo, sempre é importante relembrar e fortalecer assuntos sensíveis como os que foram tratados. O trabalho que está sendo realizado pelas equipes que estão à frente dessa ação é necessário para a nossa instituição”, disse.

O próximo evento será realizado no mesmo local, dia 18 de agosto, com a presença exclusivamente das equipes que atuam na Ouvidoria-Geral e da Auditoria-Geral do Estado.

Os interessados em terem mais informações sobre o tema que será divulgado podem acessar o site www.lgpd.ms.gov.br, ícone “Política de Segurança da Informação”.

Texto e fotos: Karla Tatiane, CGE-MS