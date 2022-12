Nesta quarta-feira (7.12), foi revelada a classificação final das equipes das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul que participaram do projeto Estudantes no Controle. Das 37 unidades escolares que se inscreveram para executarem as cinco etapas do Projeto, as 12 primeiras receberam premiação.

Desde março deste ano, professores e alunos se debruçaram para mostrar o potencial de cada integrante da equipe, além de se apoderar do papel de cidadãos e cidadãs e ainda multiplicaram todo o conhecimento adquirido com a comunidade escolar no desenvolvimento de ações que valorizaram ainda mais o ambiente no qual frequentam para estudar.

Para o auditor do Estado e coordenador do projeto Estudantes no Controle, Reinaldo Martins Feitosa, o desempenho das equipes apresentado este ano foi excelente. “Esta é nossa terceira edição, pois devido a pandemia, ficamos dois anos sem poder realizar o projeto. E fico feliz em ver o quanto que a comissão julgadora formada por servidores da Ouvidoria-Geral do Estado, da Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul, e da Secretaria de Estado de Educação teve dificuldades em pontuar por causa da qualidade dos resultados alcançados pelos participantes”, afirmou.

O controlador-Geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda é um entusiasta de promoções sociais como a experiência oferecida àqueles que participaram do projeto e declarou que “cada vez mais é preciso que os jovens tomem consciência que o ‘público’, na verdade, é pago por meio de impostos e, sendo assim, a visão crítica e a cobrança para uma oferta de serviços de qualidade devem ser conscientes. É um momento muito gratificante para nós estarmos aqui e apreciarmos a consagração do trabalho de vocês…vi as ações desenvolvidas e elas são realmente inspiradoras”, declarou.

A técnica da Coordenadoria de Políticas Específicas para Educação, Terezinha Inajossa Santos, representante da SED, ponderou sobre a importância do resultado do projeto em todas as escolas participantes. “Este projeto tem um valor imensurável e é recompensador para nós [da Educação] sermos parceiros dessa iniciativa. Que a cada ano, mais escolas se envolvam e possam viver este momento especial assim como vocês”, disse.

Durante o evento houve muita animação tanto dos alunos quanto dos professores envolvidos. Nesta terceira edição puderam participar as unidades escolares dos municípios de Campo Grande, Jaraguari, Sidrolândia e Terenos. Ao todo foram distribuídos R$ 140 mil em premiação, sendo de R$ 5 mil a R$ 15 mil para as escolas e de R$ 3 mil a R$ 10 mil para os docentes. O evento foi realizado no auditório da Receita Federal e contou com aproximadamente 250 pessoas.

O Projeto

O Estudantes no Controle é uma iniciativa da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED) e tem o objetivo geral de promover a cidadania fiscal e a participação social, estimulando o reforço de valores éticos universais, fundamentais no enfrentamento da corrupção, por meio de ações práticas de exercício de cidadania ativa, para que os participantes assumam uma postura de protagonismo na escola, que se expressa no compromisso com a conservação do patrimônio público (levando à reflexão-ação sobre problemas, causas e soluções no contexto escolar) e com a disseminação de conhecimentos e práticas de participação e controle social nas suas comunidades.

Neste ano, foram abertas 50 vagas e apenas 37 unidades escolares conseguiram cumprir as exigências do edital para a homologação da inscrição. Todo o processo – desde a inscrição até a entrega da quinta e última etapa – ocorreu de março a novembro.

As escolas precisaram cumprir o seguinte cronograma:

Participação dos professores orientadores na Oficina Preparatória;

Presença na apresentação da peça teatral “O Auto da Barca da Cidadania”;

A realização da Auditoria Cívica;

A execução coletiva do Desafio;

Tarefa Especial que em 2022 tratou sobre meios de como divulgar, no âmbito da comunidade escolar, as Cartas de Serviços, disponibilizadas pelo Poder Executivo Estadual nos sites das secretarias, autarquias e fundações ou diretamente no site www.cartasdeservicos.ms.gov.br .

Confira a classificação dos vencedores:

Professor(a):

1º Gemima dos Santos Nunes;

2º Rozielia Lopes Barreto Portilho;

3º Aldenora Beserra Pereira;

4º Lucilene Alves Ferreira Pires;

5º Jaqueline Pereira Viturino;

6º Matheus de Brito Reis;

7º José Gomes Pereira;

8º Lucinéia Tacca Soares;

9º Auricélia Souza da Silva;

10º Leonice Clotilde Tochetto;

11º Daniel Freitas de Oliveira;

12º Laís Rondis Nunes de Abreu.

Unidade escolar:

1º EE Professor Silvio Oliveira dos Santos – 99,21 pontos;

2º EE Orcírio Thiago de Oliveira – 98,86 pontos;

3º EE Antônio Nogueira da Fonseca – 98,31 pontos (Terenos);

4º EE joão Carlos Flores – 98,17 pontos;

5º EE Vespasiano Martins – 98,12 pontos (Sidrolândia);

6º EE Amando de Oliveira – 97,98 pontos ;

7º EE Waldemir Barros da Silva – 97,83 pontos;

8º EE Coração de Maria – 97,51 pontos;

9º EE Lino Villachá – 97,50 pontos;

10º EE Professora Joelina de Almeida Xavier – 97,47 pontos;

11º EE Professora Clarinda Mendes de Aquino – 97,35 pontos;

12º EE Professora Fausta Garcia Bueno – 96,15 pontos.