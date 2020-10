PMA de Amambai realizaram fiscalização ambiental no domingo (4) no final da tarde em uma chácara localizada a 7 km da cidade e autuaram um proprietário rural por crime ambiental de desmatamento sem autorização ambiental, de vegetação de bioma protegido.

O dono da chácara desmatou uma área de vegetação nativa de 2.200 metros quadrados de área de Mata Atlântica, bioma protegido pela Lei Federal 11.428/2006, sem licença do órgão ambiental para o plantio de lavoura. A madeira proveniente do desmatamento já havia sido explorada e não estava mais no local. As atividades foram interditadas.

O infrator (65), residente em Amambai, foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00. O proprietário rural também responderá por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção, agravada pelo fato de ter ocorrido em bioma protegido. Ele foi notificado a apresentar Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.