Chamado de “traidor”, Bebeto diz que Romário “está ficando velho e esclerosado”

Craques do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira, Romário e Bebeto estão com as relações cortadas por divergências políticas. Depois que o ex-camisa 11 e atual senador pelo PL chamou Bebeto de “traidor”, o agora ex-amigo rebateu no mesmo tom.

Quem é ele para me chamar de traidor? O Romário está ficando velho e acho que está ficando esclerosado, falando muita besteira Bebeto, ex-jogador

A declaração foi dada inicialmente ao UOL e confirmada à CNN.

“Tenho uma carreira íntegra no futebol e na política, nunca me envolvi em polêmicas. Não posso falar o mesmo dele, que é um egoísta, sempre pensou apenas nele”, seguiu Bebeto. “Ele sempre foi assim, só pensa nele próprio. Achei que depois de velho ele iria mudar, mas parece que não. Ele não gosta de falar que ganhou em 94 [a Copa do Mundo] sozinho? Ninguém faz nada sozinho. Futebol e política se fazem coletivamente e o Romário é individualista”.

Entenda a briga

Na última terça-feira (9), em entrevista ao podcast Cheguei, do narrador José Carlos Araújo, o Garotinho, Romário fez duras críticas ao ex-companheiro.

Traidor. Foi (meu maior parceiro), mas não é mais. Me traiu na política. Pulou de galho. Tem coisas na vida que levo para sempre. Dentro e fora da política. Vejo isso todos os dias. Mas quando é um cara que você viveu, conviveu e tem uma relação de amizade, é triste. Não briguei com Bebeto. Ele só meu traiu. Mais nada. Infelizmente é assim. Romário sobre Bebeto

Romário não deu detalhes sobre qual teria sido a traição de Bebeto. Nas eleições presidenciais de 2022, o ex-jogadores ficaram em lados opostos na corrida ao Planalto. Enquanto Bebeto apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Romário fez campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas.

Ao rebater as declarações de Romário, Bebeto deu sua versão sobre a história:

“O Romário me chamou para o Podemos e eu fui, mas ele saiu sem avisar ninguém, não me falou. Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo que ele tinha ido para o PL pela imprensa, ele não falou comigo. Na verdade, foi ele quem traiu, porque saiu ‘de fininho’. Por que não falou comigo?”

Bebeto explicou que, quando soube das declarações de Romário, tentou entrar em contato diretamente com o ex-companheiro de ataque.

“Quando eu soube que ele havia falado isso no podcast, eu na mesma hora liguei para ele, e não me atendeu”, revelou o deputado estadual. “Tentei falar para expor a minha opinião e ele não atendeu. Nós temos princípios diferentes, se ele muda a amizade em função da questão política, eu não sou assim. Quem me deixou na mão foi ele e não eu, mas tranquilo, essas coisas não me afetam. Sigo sendo a mesma pessoa de sempre, que todos me conhecem”.

Além da carreira nos gramados, os dois também tiveram trajetória em cargos políticos. Romário foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro no ano passado. Já Bebeto não conseguiu se eleger a deputado federal. O ex-jogador baiano foi deputado estadual em três mandatos.