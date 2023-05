CHAPADÃO DO SUL: A Junta de Serviço Militar 168ª, realizou Solenidade de Dispensa de Incorporação

A Junta Militar realizou no dia 27 de Abril as 15H, em sua sede, a primeira solenidade de entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação-CDI, de 2023. Estavam aptos para receberem o documento 166 cidadãos, alistados no período de Janeiro a Abril de 2023, das classes 2005 e classes anteriores.

Dos cidadãos que estavam aptos a receberem o certificado, compareceram 135, e os que não compareceram deverão retornar a Junta Militar para atualizar o seu documento militar, revalidando o mesmo para a próxima solenidade.

O trabalho de recepção dos alistados iniciou-se as 07H e permaneceu por todo o dia, inclusive sem intervalo para o almoço para o atendimento, até ao horário da solenidade as 15H.

Na solenidade estiveram presentes apenas familiares dos dispensados, os estagiários da Junta Militar, Kelvys e Jamily, ao qual prestaram relevante serviço na recepção, no atendimento aos cidadãos na sala da JSM e na solenidade.

A presente Solenidade foi presidida pelo secretario da Junta de Serviço Militar 168ª, Valdir Pivatto, que deu as boas vindas há todos os presentes, agradeceu a presença de todos os alistados e dispensados naquele ato cívico, disse que não seria possível a realização desta cerimonia cívico militar sem a presença dos senhores alistados.

Neste ato leu também uma mensagem do ministro das forças armadas brasileiras para todos os jovens cidadãos que foram dispensados de vestir a farda Verde Oliva, realizado o canto do Hino Nacional, assim como o solene compromisso a Bandeira que os dispensados realizaram.