CHAPADÃO DO SUL: Acontece hoje a entrega de mais de 450 certificados do Plano Municipal de Qualificação e Gestão

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, convoca para cerimônia de entrega de certificados, os alunos que participaram nos cursos de qualificação profissional oferecidos pela SEDEMA.

A cerimônia de entrega dos certificados será realizada na Câmara Municipal, no dia 08/05, próxima segunda-feira, logo após a sessão da Câmara.

O Executivo Municipal por meio da SEDEMA criou em 2021 o Plano Municipal de Qualificação e Gestão com o objetivo de assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Essa qualificação já atingiu mais de 3.000 Sul-chapadenses, que puderam aprender sobre as áreas que mais crescem e mais precisam de mão-de-obra qualificada em nosso município: Empreendedorismo, construção civil, comércio, agronegócio, gestão e serviços, oportunizando que jovens e adultos tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e noções de empreendedorismo.

Serão entregues certificados aos alunos, Para fazer a pré-inscrição nos mais de 70 cursos do Plano Municipal de Qualificação e Gestão, acesse o link https://linktr.ee/sedema.online. Para mais informações, entre em contato com a SEDEMA pelo telefone (67) 3562-5672 ou pelo WhatsApp https://wa.me/5567996183431. A SEDEMA está localizada na Avenida Onze, n° 1045, no Paço Municipal – prédio da Prefeitura.