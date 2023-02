Na tarde de ontem, 16, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social ocorreu a prestação de contas do exercício 2022 de todos os fundos municipais dos conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Participaram da reunião os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); Conselho Municipal de Direitos do Idoso (CMDI); Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (CGFMHIS) e do Comitê Municipal de Investimento Social (CFMIS). A reunião se estendeu por toda a tarde, uma vez que foi necessário analisar e aprovar a prestação e contas do exercício de 2022. A apresentação foi feita pelo contador da Prefeitura Municipal Jorge Michael Monteiro da Silva de forma clara e objetiva.

A Secretária Municipal de Assistência Social Maria das Dores Zocal Krug agradece o empenho de todos os conselheiros que tem por incumbência supervisionar e avaliar as políticas públicas nas esferas: federal, estadual e municipal.