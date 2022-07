A Prefeitura de Chapadão do Sul através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, realizou no último sábado, o Campeonato Municipal de Basquete 3×3 no Ginásio Municipal Carlos Archilha. O campeonato contou com mais de 16 equipes, divididos nas categorias Habilidades sub 13, sub 17, feminino e adulto masculino.

O Secretário de Esportes, Altair Trentin, falou sobre a importância da competição. “ Hoje o município conta com uma estrutura maravilhosa para atletas de basquete, equipamentos de primeira e professores capacitados, esse campeonato nos mostra o efeito positivo que o nosso investimento está resultando” disse.

Confira os campeões de cada categoria:

Torneio de Habilidade sub 13 1-Luiz Gustavo, 2- Igor Cogo, 3- João Pedro.

3×3 sub 17 1-Cavaliers ( Renan, Vitor, Gabriel, Luiz Guilherme), 2-Bad Boys (Marcelo, Rodrigo, Gerlan, Antônio), 3-Red Zone (Renato, Yudi, Vinicius).

3×3 feminino 1-Csul Bask (Letícia, Camila, Laisa, Geovana), 2-Tune Squad ( Sueny, Thaila Geovana Xavier, Laís), 3-Basket Queens ( Gabriela, Ludymila, Jayne, Ghabriely).

3×3 adulto 1- Templários (Emerson, Wesley, Gleiser, Arthur) ,2- Cavalier (Renan, Vitor, Gabriel, Luiz Guilherme), 3-CBT (Fernando, Juracy, Gabriel Gumes).