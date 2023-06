CHAPADÃO DO SUL: Atletas Sul-Chapadense conquistam 3°lugar na competição de Badminton

Uma competição de badminton em duplas movimentou a cidade de Paraíso das Águas no último sábado, 24. O evento contou com a participação de atletas de quatro cidades da região: Chapadão do Sul, Costa Rica, Pedro Gomes e a anfitriã Paraíso das Águas. O torneio foi dividido em duas categorias: sub-14 e livre.

Na categoria sub-14, oito duplas disputaram o título em partidas emocionantes. A dupla de Pedro Gomes levou a melhor e ficou com o primeiro lugar, seguida pela dupla de Costa Rica, que ficou em segundo. A dupla de Chapadão do Sul, formada por atletas de 11 anos, conquistou o terceiro lugar e mostrou que tem potencial para crescer no esporte.

A professora Maitê Marcéli Wermuth, que acompanhou os atletas de Chapadão do Sul, elogiou o desempenho dos seus alunos e a organização do evento.

Premiação:

Categoria Livre

1º Lugar: Fábio e Carlos (Pedro Gomes)

2º Lugar: Loris e Alisson (Costa Rica)

3º Lugar: Mayra e Marywalldo (Chapadão do Sul)

4º Lugar: Fábio (Pedro Gomes)

Sub14

1º Lugar: Rafael e Artur (Pedro Gomes)

2º Lugar: Luiz Fernando e Luiz Fernando (Costa Rica)

3º Lugar: Victor Hugo e Saulo (Chapadão do Sul)

Melhor Jogador: Luiz Fernando (Chapadão do Sul)

A prática esportiva é fundamental para a saúde física e mental das pessoas, pois traz benefícios como o fortalecimento do sistema imunológico, a redução do estresse, a melhora da qualidade de vida e a formação do caráter e da cidadania. Por isso, é importante incentivar a participação de todos em atividades esportivas, especialmente as crianças e os jovens, que podem desenvolver habilidades físicas e sociais através do esporte. Uma nova modalidade que vem ganhando destaque na comunidade é o badminton, um esporte de raquete que pode ser praticado por pessoas de diferentes idades, gêneros e condições físicas, ainda ajuda a estimulação da coordenação motora, a agilidade, a velocidade, a resistência e a concentração dos praticantes, além de ser divertido e desafiador. O badminton também é uma modalidade olímpica e paralímpica, o que pode despertar o interesse e o orgulho dos brasileiros pelo esporte nacional.